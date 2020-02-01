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Путин обсудил с Патриархом вертикаль и горизонталь
01 февраля 2020, 15:54 • 80 • В России
Владимир Путин традиционно 1 февраля поздравляет Патриарха Кирилла с Днем интронизации, но в этом году он обратил внимание — сколько уже длится эта традиция.
- Позвольте сердечно поздравить вас с Днём интронизации – 11 лет прошло, - сказал президент. - Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили. Заметили вашу подвижническую работу, всё общество наше заметило результаты этой работы. Большое вам спасибо за всё: за любовь и к вере, и к Отечеству.
Патриарх поблагодарил главу государства за поздравление и заметил, что у церкви сегодня, действительно, очень важная роль в жизни общества.
- Всегда считал, что служение патриарха имеет два направления, - сказал он. - Во-первых, вертикальное – к Богу: патриарх должен молиться за свой народ. Но есть и такое очень сильное горизонтальное измерение этого служения, потому что патриарх должен заботиться в том числе, конечно, и о духовном состоянии людей, а это предполагает развитие очень многих церковных программ.
Кирилл сказал спасибо и за внимание, с которым государство относится к религиозным вопросам.
- Хотел бы поблагодарить вас, что это служение церкви идёт рука об руку со многими государственными учреждениями, и по разным направлениям у нас существует диалог, сотрудничество. Поэтому и достигаем каких-то определённых целей.
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