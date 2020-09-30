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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

30 сентября 2020, 01:35  •  32 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля 29 сентября.
Президент России и премьер-министр Армении продолжили обсуждение конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого Путин выразил озабоченность в связи с продолжающимися в регионе боевыми действиями.
Обе стороны пришли к мнению, что противоборствующие участники конфликта в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса.
Это второй телефонный разговор Путина и Пашиняна за последние дни, ранее они беседовали в воскресенье, 27 сентября.
Ранее 29 сентября Никол Пашинян провел экстренное заседание Совбеза страны и обсудил возможность нанесения «соразмерного удара» по силам Азербайджана.
Обострение конфликта произошло после инцидента со сбитым Су-25 ВВС Армении.
29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб.
Турция и Азербайджан, в свою очередь, опровергли эти заявления Еревана.
Посол Армении в России Вардан Тогонян рассказал «РИА Новости», что Ереван пока не обращался за помощью в ОДКБ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, но ситуация может измениться после происшествия со сбитым самолетом армянских ВВС. Вопрос сейчас обсуждается, будет сделано заявление.
Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны обвинило вооруженные силы Армении в обстреле населенных пунктов.
Обе стороны объявили военное положение, мобилизацию и начали военные операции.
По данным Еревана, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Турции данные сообщения опровергли.

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