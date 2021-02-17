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Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

17 февраля 2021, 21:50  •  83 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.
Лидеры также обсудили актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
15 февраля в МИД РФ анонсировали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его армянского коллеги Ары Айвазяна, которые должны состояться в Москве 17 февраля. Отмечалось, что министры обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня.
Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.
По инициативе российского президента в Кремле 11 января состоялась встреча лидеров РФ, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры продолжались почти четыре часа.

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