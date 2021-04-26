Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине: Не обошлось и без Навального

Путин и Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины. Макрон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность состоянием Навального.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Подробностями беседы двух лидеров поделились пресс-службы Кремля и Елисейского дворца.

Сообщается, что Путин обратил внимание Макрона на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе и игнорирует Минские соглашения. В свою очередь французский лидер выразил обеспокоенность сообщениями об ухудшении здоровья сидящего в тюрьме Алексея Навального.

Напомним, что последние месяцы Украина нагнетает обстановку в Донбассе. ВСУ осуществляют регулярные обстрелы ЛНР и ДНР, а к линии соприкосновения свозятся войска и техника.

В это время в России оппозиция раздувает историю с недомоганиями Навального в тюрьме. За последние недели заявлялось, что у него то отнимаются ноги, руки и спина, то у него проблемы с почками, то он заразился туберкулёзом. При этом кадры с камер наблюдения в тюрьме показывают, что Навальный чувствует себя отлично - подтягивается на турнике, ходит вразвалочку по бараку, хамит и плюёт на надзирателей. А ни один из приглашённых к оппозиционеру врачей не нашёл у него никаких проблем со здоровьем.