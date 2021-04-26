|
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине: Не обошлось и без Навального
26 апреля 2021, 22:55 • 108 • Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины. Макрон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность состоянием Навального.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Подробностями беседы двух лидеров поделились пресс-службы Кремля и Елисейского дворца.
Сообщается, что Путин обратил внимание Макрона на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе и игнорирует Минские соглашения. В свою очередь французский лидер выразил обеспокоенность сообщениями об ухудшении здоровья сидящего в тюрьме Алексея Навального.
Напомним, что последние месяцы Украина нагнетает обстановку в Донбассе. ВСУ осуществляют регулярные обстрелы ЛНР и ДНР, а к линии соприкосновения свозятся войска и техника.
В это время в России оппозиция раздувает историю с недомоганиями Навального в тюрьме. За последние недели заявлялось, что у него то отнимаются ноги, руки и спина, то у него проблемы с почками, то он заразился туберкулёзом. При этом кадры с камер наблюдения в тюрьме показывают, что Навальный чувствует себя отлично - подтягивается на турнике, ходит вразвалочку по бараку, хамит и плюёт на надзирателей. А ни один из приглашённых к оппозиционеру врачей не нашёл у него никаких проблем со здоровьем.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 апреля 2021, 12:05
|
24 апреля 2021, 23:15
|
22 апреля 2021, 01:35
|
20 апреля 2021, 01:00
|
25 апреля 2021, 20:20
|
26 апреля 2021, 07:20
|
24 апреля 2021, 05:50