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Путин обсудил с Лукашенко коронавирус и Парад

05 мая 2020, 19:35  •  31 • В России

Еще два года назад Александр Лукашенко был чемпионом по частоте телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Но в этом году после февральских переговоров в Сочи и одного звонка сразу после этого президенты России и Белоруссии ни разу официально друг с другом не побеседовали. Поэтому диалог с Кремлем для белорусского лидера стал таким событием, что он даже заранее анонсировал его, общаясь с журналистами.

- Сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора, - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко обсудил с Путиным меры борьбы с коронавирусом и предстоящее празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обсудить было что - от борьбы с коронавирусом до предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из-за эпидемии Москва и Минск по разному смотрят и на карантинные меры, и на уместность массовых мероприятий в такое время.

Как сообщает пресс-служба Кремля, «Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления Председателю Правительства России Михаилу Мишустину». Пресс-служба президента Белоруссии обратила внимание, что кроме обсуждения «подготовительных мероприятий празднования 75-летия Великой Победы, говорили о взаимодействии в рамках интеграционных структур (отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)».

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