Путин обсудил с Кадыровым вопросы развития республики и возможности для инвестиций

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым вопросы развития республики, в частности аспекты инвестиционного климата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На встрече обсуждались текущие вопросы развития Чеченской Республики, включая тему инвестиционной привлекательности", - сказал он.

"Путин также поздравил лично Кадырова и в его лице всех мусульман России с праздником Ураза-байрам", - сообщил Песков.