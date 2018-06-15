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Путин обсудил с Кадыровым вопросы развития республики и возможности для инвестиций
15 июня 2018, 23:54 • 44 • Политика
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым вопросы развития республики, в частности аспекты инвестиционного климата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На встрече обсуждались текущие вопросы развития Чеченской Республики, включая тему инвестиционной привлекательности", - сказал он.
"Путин также поздравил лично Кадырова и в его лице всех мусульман России с праздником Ураза-байрам", - сообщил Песков.
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