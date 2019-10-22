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Путин обсудил с Голодец развитие спорта и меры поддержки кинематографа

22 октября 2019, 02:24  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец обсудил вопросы развития физкультуры, спорта и меры поддержки российского кинематографа. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщается на сайте главы государства.
По первой теме у российского лидера было несколько вопросов. «Это координация работы между федеральными органами власти, региональными и местными», — сказал Путин. Вторым вопросом стали методические рекомендации федеральных органов власти, которые зачастую отсутствуют, подчеркнул он.
«Третье — это безбарьерная среда спортивных сооружений, на спортивных сооружениях. Здесь у нас много обязательств, это прописано практически во всех наших фундаментальных документах. Насколько эффективно это сейчас реализуется?» — поинтересовался он.
Путин и Голодец в ходе встречи обсудили порядок поддержки дебютных картин выпускников киновузов. Глава государства также отметил важность господдержки документального кино.
Кроме того, Путин предложил Голодец прокомментировать вопрос возможного слияния студии Горького и «Союзмультфильма».
10 октября стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» совместно с оператором по внедрению ГТО — АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — создадут мультипликационный сериал о здоровом образе жизни и спорте.

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