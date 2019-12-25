Путин обсудил с депутатами изменение Конституции и сохранение исторической памяти • 78 • Политика МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации. Глава государства не только поздравил законодателей с наступающими праздниками, но и обсудил с ними наиболее важные и актуальные вопросы. В ходе встречи президент подчеркнул, что выполнение национальных целей развития должно объединять политические силы, а интересы страны должны быть выше политической конъюнктуры. В качестве приоритетов в работе депутатов и сенаторов в 2020 году Путин назвал в том числе улучшение бизнес-климата и создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече затронул тему возможного изменения Конституции РФ, указав на то, что отсутствие связи между государственным и муниципальным уровнями власти в России сказывается на эффективности социальной политики. В ответ на это Путин допустил возможность внесения "небольших поправок" в основной закон, необходимых для создания единой системы публичной власти. Президент также обсудил с депутатами и сенаторами вопросы сохранения исторической памяти. Глава государства поблагодарил законодателей за бескомпромиссную позицию в вопросах защиты правды о Великой Отечественной войне. Цели и задачи Открывая встречу, глава государства особо подчеркнул, что "по всем ключевым законопроектам, значимым для жизни граждан, для развития общества, бизнеса наших регионов необходимо открытое, широкое и живое обсуждение". "Нужно учесть все мнения, все нюансы, гарантировать системность, единство правового регулирования и нужна последовательность в достижении национальных целей развития, которые связаны с благополучием человека, благополучием российских семей", - сказал президент РФ. Он отметил, что от каждого из парламентариев люди ждут честного и эффективного представительства их интересов, принятия продуманных и справедливых законов, нацеленных на позитивные, ощутимые изменения в жизни каждого человека. "По таким конкретным результатам граждане оценивают и парламент, и деятельность правительства, да и [работу] всей власти в целом, ее способность слушать и слышать людей, принимать необходимые решения", - сказал Путин. Говоря о приоритетах законотворческой повестки на 2020 год, Путин назвал улучшение бизнес-климата, "создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан". По его словам, "предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины. Путин также поблагодарил всех парламентариев "за конструктивную, содержательную работу за уходящий 2019 год". На его взгляд, "принятые за этот год законы, правовые акты касались всех ключевых отраслей жизни страны, это социальная, демографическая политика, экономика, вопросы безопасности, защита суверенитета государства". Глава государства обратил внимание участников встречи на необходимость использования возможностей Совета законодателей, а также обратной связи, чтобы контролировать реализацию принятых решений. В сотрудничестве с правительством Президент заявил о необходимости слаженной работы законодателей и правительства. "Законы и подзаконные акты - очень важная вещь и, конечно, недопустимо, когда работа над подзаконными актами идет годами после принятия того или иного закона", - указал он, добавив, что "правительство тоже это видит". При этом президент обратил внимание на то, что "не всегда это можно сделать, имея в виду, что все-таки правительство на 100% не уверено, как будет принят закон, в каком виде, с какими поправками". "Иногда это сложно сделать [подготовить подзаконные акты вместе с проектом закона], но в целом к этому надо стремиться", - уверен Путин. С ним согласился спикер Госдумы. "Закон становится законом зачастую после того, когда вступают в силу подзаконные акты. На сегодняшний день, приведу пример, в стадии подготовки правовых актов у нас по 30 федеральным законам находится 61 нормативно-правовой акт, по законам, принятым Государственной думой предыдущего созыва, то есть до 2016 года", - констатировал Володин. Спикер заметил, что "это очень длительный процесс", задерживающий реализацию законов. "И было бы правильно, чтобы либо нормативная база готовилась как можно быстрее после того, как закон принят, чтобы он вступал в силу, или мы должны исходить из того, что законы должны быть прямого действия. К этому необходимо стремиться", - сказал он, добавив, что считает одной из основных задач решение этой проблемы. Лучше не менять На встрече главы государства с парламентариями был также затронут вопрос возможного изменения конституции страны. Спикер Госдумы отметил, в частности, что отсутствие связи между государственным и муниципальным уровнями власти в России сказывается на эффективности социальной политики. "Конституция - это живой инструмент, ваши слова, - обратился Володин к главе государства. - Он должен соответствовать уровню развития общества, поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны". "Как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти <…>, но и местного самоуправления. Вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти, это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах: образовании, здравоохранении", - считает председатель нижней палаты. По его словам, проблема взаимодействия государственной и муниципальной власти уже обсуждалась с парламентариями и экспертным сообществом. "Было бы правильно этот разговор продолжить и выйти на какие-то предложения, - уверен политик. - Потому что ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, которые, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам и сделают сильнее государство". Реагируя на предложения Володина, Путин допустил "небольшие поправки" в основной закон, необходимые для создания единой системы публичной власти. По мнению президента, об этом "нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований". При этом Путин подчеркнул, что "основополагающие положения Конституции лучше не трогать и Конституцию лучше не менять". Налаживать связи Законодатели обменялись с президентом мнениями о налаживании связи между регионами России. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что в утвержденной правительством стратегии пространственного развития упор сделан на 20 агломераций. "Не место и не время сейчас обсуждать, правильно или неправильно. Это по-прежнему дискуссионный вопрос. Мы считаем, что нужно продолжить эту работу, разработать стратегию экономического развития по каждому региону с учетом его потенциала и, если хотите, определить такую главную специализацию субъекта Федерации, связать регионы между собой в межрегиональном сотрудничестве, связать их, в том числе и инфраструктурно", - сказала она. Комментируя высказывание Матвиенко, Путин подчеркнул, что первоначально правительство предлагало вообще все средства пространственного развития сосредоточить исключительно в крупных городах, так как "все международные эксперты сегодня сходятся во мнении, что основной толчок развития, причем не в каких-то отдельных странах, а в мире в целом, будут давать именно крупные города". Однако, несмотря на мировые тренды, важно иметь ввиду российские особенности, в том числе огромную территорию и число населяющих ее людей, указал президент. Путин предложил обдумать создание единой системы публичной власти "Именно поэтому речь и идет об этих двадцати агломерациях, между которыми как раз и предусмотрено развитие линии коммуникации и связи. Мы так и собираемся делать, просто искали золотую середину между тем, что считается наиболее целесообразным, исходя из последних разработок, и тем, что представляет из себя специфику нашей страны", - уточнил он. "Скажем аккуратно, если мы не будем заниматься связями между регионами, связью между различными территориями России, то мы можем получить очень печальный результат", - добавил Путин. Историческая память В беседе с руководством обеих палат Федерального собрания РФ глава государства затронул, в том числе, тему исторической памяти. Путин отметил, что в международном парламентском диалоге нужно "решительно и твердо защищать правду о войне", о тяжелейших испытаниях и жертвах, которые были положены народом страны "на алтарь победы над нацизмом". "Знаю, что парламент России всегда выступает жестко, бескомпромиссно, когда дело касается священной для нас исторической памяти, и хочу вас всех за это поблагодарить", - сказал президент. Он также сравнил действия Иосифа Сталина и других европейских руководителей в отношении Гитлера, отметив, что "Сталин, как бы к нему не относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, он с ним не встречался, а первые лица крупнейших европейских государств сделали это". "Советский Союз-то дал оценку пакту Молотова-Риббентропа, сделал это откровенно, прямо, открыто. Никто кроме нас этого не сделал", - привел еще один пример из истории глава российского государства. В свою очередь спикер Госдумы высказал мнение, что власти Польши должны принести извинения за фактический сговор с фашистской Германией в 1930-х годах прошлого века. "Мы многое узнали о периоде 80-летней давности, когда Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией", - сказал Володин, напомнив о словах Путина по этому поводу, прозвучавших ранее во вторник на коллегии Минобороны РФ. Глава нижней палаты парламента отметил, что даже он и его коллеги, которые "занимаются политикой, много читают, услышали об этом впервые". Володин пообещал, что российские парламентарии будут делать все, чтобы "донести правду до наших коллег в Европейском парламенте, Парламентской ассамблее Совета Европы". Он анонсировал проведение в следующем году конференции с участием "детей и внуков тех, кто участвовал в войне, представляющих разные страны, представителей зарубежных парламентов". Поддержать ветеранов Глава государства подчеркнул, что власти РФ должны проработать вопрос о дополнительных мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. "Наступает год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Нужно подумать, как дополнительно поддержать ветеранов. Прошу вас, конечно, лично этим заниматься", - обратился президент к парламентариям. Он отметил, что эффективность работы многократно повышается, если каждый депутат и каждый руководитель на местном, региональном и федеральном уровнях "занимается той или иной проблемой лично". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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