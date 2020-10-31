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Путин обсудил с членами Совбеза терроризм в Европе и ситуацию в Карабахе

31 октября 2020, 02:00  •  59 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ акции террористов в Европе и ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 30 октября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне. Участники совещания еще раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях <…> Обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе», — цитирует его «РИА Новости».
Кроме того, на совещании обсуждались внутрироссийские вопросы, а основной темой встречи стало формирование материального резерва, добавил представитель Кремля.
На совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
29 октября выходец из Туниса напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, погибли три человека, еще несколько пострадали. Сам злоумышленник был ранен, его госпитализировали. Власти Франции расценили происшествие как теракт. Позднее в тот же день полицейские ликвидировали мужчину, пытавшегося напасть на правоохранителей в Авиньоне, а в Лионе был задержан вооруженный человек, готовивший атаку на пассажиров трамвая. ЧП в Ницце стало вторым нападением в стране за последние две недели.
Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. После переговоров в Москве стороны договорились прекратить огонь с 10 октября, однако перемирие не соблюдалось. Затем очередные договоренности были достигнуты 18 и 26 октября, но взаимные обвинения и бои продолжаются до сих пор.

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