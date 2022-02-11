Путин обсудил с членами Совбеза РФ взаимодействие со странами СНГ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности страны отношения с государствами-участниками СНГ. Заседание состоялось в пятницу, 11 февраля.

«Последние события показывают, что вся эта работа (на постсоветском пространстве. — Ред.) дает положительный результат, она востребована. Мы сегодня поговорим о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы», — сказал глава государства.

По его словам, «у нас здесь много инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами». При этом президент обратил внимание на то, что речь идет, в частности, о странах-партнерах России по ЕврАзЭС и ОДКБ.

Ранее, 28 декабря 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств — участников СНГ.

Во встрече приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Путин спустя день отметил, что саммит был очень продуктивным. По его словам, Россия намерена поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем.