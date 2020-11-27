|
Путин обсудил с членами Совбеза РФ борьбу с киберпреступлениями
27 ноября 2020, 19:40 • 32 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере кибербезопасности. Об этом 27 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Основная тема совещания — повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности», — сказал Песков.
Участниками совещания стали премьер-министр России Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в нижегородский город Саров ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом». Главе государства представили разработанные специалистами госкорпорации конкурентоспособные IT-решения в наукоемком моделировании и НИОКР, а также в управлении предприятием и производством. Вдобавок к этому были продемонстрированы цифровые разработки в таких областях, как создание цифровой инфраструктуры и обеспечение информационной и физической цифровой безопасности.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2020, 23:35
|
27 ноября 2020, 09:35
|
25 ноября 2020, 08:05
|
22 ноября 2020, 16:50
|
22 ноября 2020, 11:20
|
24 ноября 2020, 16:30
|
22 ноября 2020, 16:50