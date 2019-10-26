Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума России и Турции по Сирии

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ реализацию меморандума по Сирии и свои контакты на саммите Россия - Африка. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания был обсужден целый круг актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня. Президент также проинформировал участников совещания о содержании своих многочисленных контактов на полях завершившегося накануне саммита Россия - Африка. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по теме реализации меморандума, согласованного между президентами России и Турции, а также о ситуации в Сирии в целом", - сказал Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси прошел саммит Россия - Африка. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии были задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Всего в ходе саммита Путин провел 16 отдельных двусторонних встреч.