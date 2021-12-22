Путин обсудил с членами Совбеза проект основ госполитики в области авиации

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ 21 декабря обсудил проект основ госполитики в области авиации.

«Обсудим с вами сегодня проект Основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года», — сказал глава государства, открывая мероприятие.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее, 19 октября, глава государства заявил, что рейсы малой авиации должны стать доступнее для граждан. Кроме того Путин попросил правительство до I квартала следующего года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии, сделав это в диалоге с губернаторами и отраслевыми компаниями.

14 октября российский лидер сообщил, что власти РФ направят $255 млн на поддержку региональных и местных авиаперевозок. Глава государства отметил, что в России особую роль традиционно отводят авиации, которая часто служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов.

Ранее, 20 июля, Путин заявил, что беспилотники, роботизированные комплексы, искусственный интеллект — это те направления, по которым далее будет развиваться авиация. Он также отметил, что РФ готова к сотрудничеству в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. Представленные на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) модели наглядно демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития, указал президент.