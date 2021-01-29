Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Пут...
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, пры...
Главная / Политика

Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение безопасности в ДФО

29 января 2021, 15:35  •  73 • Политика
Президент России Владимир Путин 29 января на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил обеспечение безопасности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
«Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении Дальневосточного региона для нашей страны. <…> Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении», — сказал глава государства.
Он отметил, что ситуация с безопасностью в ДФО складывается непросто, однако обо всех угрозах властям известно.
В совещании приняли участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
22 января Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Кроме того, на повестке дня стояли текущие вопросы социально-экономического развития России.
В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 2 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке
В конце сентября Мишустин утвeрдил нaциональную прoграмму рaзвития Дaльневосточного федeрального oкруга, ее плaнируется рeализовать в три этaпа до 2035 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
29 января 2021, 10:05
Никакой это не дворец. Раскрыта правда об объекте в Геленджике
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь посл...
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
29 января 2021, 10:05
Никакой это не дворец. Раскрыта правда об объекте в Геленджике
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 16:35
Жителей Якутска вывели на митинг в -51 °С. Часть сторонников Навального уже "греется" в полиции
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..."
24 января 2021, 15:30
Строители "Северного потока – 2" на сделку не пойдут
23 января 2021, 11:05
Зачем полез в архивы Штази? Биограф Путина одёрнул Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.