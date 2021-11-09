Путин обсудил с членами Совбеза итоги нерабочих дней в России

На совещании с постоянными членами Совета безопасности 9 ноября президент РФ Владимир Путин обсудил итоги прошедших в России нерабочих дней, их влияние на эпидемиологическую обстановку с распространением COVID-19, а также поговорил о дальнейших шагах в борьбе с инфекцией.

«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, то есть недавно закончившиеся выходные дни, и что предлагается сделать по этой проблеме в ближайшее время», — сказал Путин, отметив, что для доклада к совещанию присоединятся вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе совещания с членами совета президент также поднял тему реализации основ государственной пограничной политики России. Он обратил внимание на то, что по данному вопросу «очень многое уже было сделано за прошедшие годы»

Ранее во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что к настоящему моменту первым компонентомвакцины от коронавируса привились 62 млн россиян. Он отметил, что за время нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации населения. Так, в период с 28 октября по 7 ноября сделали прививку 3,7 млн граждан.

В этот же день Мурашко заявил, что ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить за счет нерабочих дней. Министр здравоохранения также отметил эффективность работы введенных QR-кодов.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве после нерабочих дней. По его словам, на 15% снизилось число заболевших.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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