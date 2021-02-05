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Путин обсудил с членами Совбеза эффективность работы с соотечественниками за рубежом

05 февраля 2021, 17:10  •  31 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 февраля, обсудил с членами Совета безопасности работу с соотечественниками за рубежом.
«Мы с вами сегодня поговорим об эффективности государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом», — сказал Путин на заседании Совбеза.
Глава государства подчеркнул, что «это большой пласт работы». Он также отметил ее высокую значимость.
«И не только для тех людей, которые за границей живут, за границами Российской Федерации, но чувствуют свою связь с исторической Родиной, — но и для нас в силу целого ряда обстоятельств, их много», — отметил Путин.
Как отметил президент, он намерен обсудить на нынешней встрече эту проблему «во всем многообразии».
В декабре прошлого года президент поддержал предложение о специальных нормах ответственности за дискриминацию граждан России, в том числе журналистов, за рубежом.
Кроме этого, российский лидер отмечал, что на нарушения прав российских журналистов за границей нужно реагировать жестче.
Как отмечал Путин, многие страны выстраивают отношения с Россией «как с потенциальным конкурентом», а некоторые государства прописывают в своих документах Москву как «геополитического врага».

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