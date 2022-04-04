Путин обсудил с Борисовым выполнение гособоронзаказа

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, на которой обсуждалось текущее состояние российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили 4 апреля в пресс-службе Кремля.

Речь зашла в том числе о выполнении гособоронзаказа, которое, по словам вице-премьера, в текущем году идет с опережением, а по итогам 2021 года уровень его выполнения составил не менее 98%. Как сообщил Борисов, новая госпрограмма вооружения будет представлена на утверждение президенту к середине 2023 года

«Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также о функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия», — добавили в Кремле.

По словам вице-премьера, для обеспечения устойчивости ОПК правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100%. Также оно предоставило право заключать контракты по гособоронзаказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, которые не превышают показатели самого ГОЗ. При этом для этого не потребуется регистрация в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Незадолго до этого 24 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций, на котором были выработаны конкретные предложения. По итогам совещания они были переданы для доклада руководству страны.

После этого 26 марта Сергей Шойгу на совещании с руководством Минфина по реализации государственного оборонного заказа, обсуждая детали, отметил, что с учетом проведения специальной военной операции на Украине упомянул один из пунктов доклада, согласно которому необходимо сохранить темпы поставок в российские войска роботов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как добавил Шойгу, несмотря на антироссийские санкции, уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле эта работа будет полностью завершена.

По словам министра, приоритетом для ведомства остаются поставки высокоточного оружия большой дальности, авиатехники и поддержание в состоянии готовности ядерных сил.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.