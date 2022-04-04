Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский дал интервью росс СМИ и рассказал правду
В Днепропетровске и Харькове гремят взрывы
Как в итоге торгуем газом? Путин уступил Шольцу?
"Лёгкая пощёчина самолюбию": Сатановский осадил изумившегося контрсанк...
Главная / Политика

Путин обсудил с Борисовым выполнение гособоронзаказа

04 апреля 2022, 17:45  •  34 • Политика
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, на которой обсуждалось текущее состояние российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили 4 апреля в пресс-службе Кремля.
Речь зашла в том числе о выполнении гособоронзаказа, которое, по словам вице-премьера, в текущем году идет с опережением, а по итогам 2021 года уровень его выполнения составил не менее 98%. Как сообщил Борисов, новая госпрограмма вооружения будет представлена на утверждение президенту к середине 2023 года
«Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также о функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия», — добавили в Кремле.
По словам вице-премьера, для обеспечения устойчивости ОПК правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100%. Также оно предоставило право заключать контракты по гособоронзаказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, которые не превышают показатели самого ГОЗ. При этом для этого не потребуется регистрация в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Незадолго до этого 24 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций, на котором были выработаны конкретные предложения. По итогам совещания они были переданы для доклада руководству страны.
После этого 26 марта Сергей Шойгу на совещании с руководством Минфина по реализации государственного оборонного заказа, обсуждая детали, отметил, что с учетом проведения специальной военной операции на Украине упомянул один из пунктов доклада, согласно которому необходимо сохранить темпы поставок в российские войска роботов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как добавил Шойгу, несмотря на антироссийские санкции, уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле эта работа будет полностью завершена.
По словам министра, приоритетом для ведомства остаются поставки высокоточного оружия большой дальности, авиатехники и поддержание в состоянии готовности ядерных сил.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


34
Источник
Похожие новости
02 апреля 2022, 20:15
Песков указал на возможность выхода из конфронтации в отношениях с ЕС
03 апреля 2022, 02:05
Песков назвал Украину сложной для России страной
03 апреля 2022, 14:20
Политолог оценил заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие США
04 апреля 2022, 01:25
Песков назвал введение санкций против Путина переходом грани разумного
02 апреля 2022, 20:15
Российский политолог оценил признание премьера Польши о бесполезности санкций
02 апреля 2022, 15:00
В Совбезе усомнились в возможности членства Украины в ЕС без вступления в НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2022, 14:40
Что затевают в Израиле Роман Абрамович и Игорь Коломойский?
03 апреля 2022, 21:20
Транзит на Украину или ещё хуже?
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
02 апреля 2022, 02:45
"Кто вас там спрашивает?!": Грузинка резко ответила на требования Украины
29 марта 2022, 19:25
Жизнь разделилась на "до" и "после": Как видео пыток пленных на Украине изменило всё
29 марта 2022, 09:30
Зловещее венгерское дежавю
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.