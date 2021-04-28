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Путин обсудил с Бегловым подготовку к ПМЭФ и меры по борьбе с коронавирусом
28 апреля 2021, 01:30 • 64 • Политика
Президент России Владимир Путин провел во вторник, 27 апреля, рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи Путин и Беглов обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией и подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
«Беглов доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и подготовке к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму», — говорится в сообщении.
Также глава региона доложил главе государства о планах по реализации основных положений послания президента Федеральному собранию, передает RT.
Ранее в этот же день сообщалось, что на официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 2–5 июня 2021 года, опубликована архитектура деловой программы. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».
В основной деловой программе ПМЭФ-2021 — более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.
Также впервые в рамках ПМЭФ состоится юношеская секция «ПМЭФ Юниор», в которой примут участие 200 российских школьников и 100 школьников из Катара.
Ознакомиться с полной архитектурой ПМЭФ-2021 можно на официальном сайте мероприятия: www.forumspb.com.
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