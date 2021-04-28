Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Главная / Политика

Путин обсудил с Бегловым подготовку к ПМЭФ и меры по борьбе с коронавирусом

28 апреля 2021, 01:30  •  64 • Политика
Президент России Владимир Путин провел во вторник, 27 апреля, рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи Путин и Беглов обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией и подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
«Беглов доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и подготовке к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму», — говорится в сообщении.
Также глава региона доложил главе государства о планах по реализации основных положений послания президента Федеральному собранию, передает RT.
Ранее в этот же день сообщалось, что на официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 2–5 июня 2021 года, опубликована архитектура деловой программы. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».
В основной деловой программе ПМЭФ-2021 — более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.
Также впервые в рамках ПМЭФ состоится юношеская секция «ПМЭФ Юниор», в которой примут участие 200 российских школьников и 100 школьников из Катара.
Ознакомиться с полной архитектурой ПМЭФ-2021 можно на официальном сайте мероприятия: www.forumspb.com.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
27 апреля 2021, 23:40
Снова не смог: Байдена вопрос о Путине поставил в тупик. Новый поворот
27 апреля 2021, 23:40
"Мы плевали на русских": Баранец рассказал, как США относятся к Северному морскому пути
27 апреля 2021, 23:40
Надежды разбились: Soho раскрыло провал плана США против Москвы и Праги
27 апреля 2021, 23:40
Байден ушёл от вопроса о Путине ловким движением руки
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
28 апреля 2021, 01:30
Захарова оценила реакцию главы Еврокомиссии на инцидент со стулом в Анкаре
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 апреля 2021, 17:45
Русские нарисовали "красные линии" для Шерхана и Табаки, выбив карандаш из рук француза
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
24 апреля 2021, 23:15
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предала турецких партнёров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.