Путин обсудил с Бегловым подготовку к ПМЭФ и меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел во вторник, 27 апреля, рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи Путин и Беглов обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией и подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

«Беглов доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и подготовке к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму», — говорится в сообщении.

Также глава региона доложил главе государства о планах по реализации основных положений послания президента Федеральному собранию, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что на официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 2–5 июня 2021 года, опубликована архитектура деловой программы. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В основной деловой программе ПМЭФ-2021 — более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.

Также впервые в рамках ПМЭФ состоится юношеская секция «ПМЭФ Юниор», в которой примут участие 200 российских школьников и 100 школьников из Катара.

Ознакомиться с полной архитектурой ПМЭФ-2021 можно на официальном сайте мероприятия: www.forumspb.com.