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Путин обсудил с Алиевым ситуацию в приграничных районах Дагестана

18 мая 2020, 19:55  •  66 • Политика
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев во время телефонного разговора 18 мая обсудили ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, пытающихся вернуться домой.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
«Обсуждалась непростая ситуация, сложившаяся в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой», — сообщается на сайте Кремля.
Главы государств условились дать поручения профильным ведомствам двух стран оперативно отработать вместе с региональными властями все связанные с этим вопросы.
Ранее в понедельник в ходе совещания с Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала точкой риска скопление на границе Дагестана граждан Азербайджана, которые из-за пандемии не смогли покинуть Россию.
Как сообщает turan.az, на дагестанской границе, по разным оценкам, находится от 200 до 400 граждан Азербайджана, которые ждут разрешения вернуться домой.
Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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