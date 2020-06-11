Путин обсудил подготовку к параду Победы с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в четверг, 11 июня, в ходе совещания с членами Совбеза страны обсудил подготовку к параду Победы в Москве, запланированному на 24 июня.

Российский лидер отметил, что пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в организацию мероприятия, и потребовал обеспечить полную эпидемиологическую безопасность зарубежных гостей.

«Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей», ― указал Путин.

Глава государства также отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже информирует коллег об организации работы с иностранными партнерами во время мероприятия.

Лавров в свою очередь отметил, что все ранее разосланные приглашения на парад Победы в Москве остаются в силе, а 12 лидеров уже выразили готовность участвовать в нем.

«Мы подтвердили, что приглашение остается в силе всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая. Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, большинство [из них главы] стран ― членов СНГ», ― сообщил министр.

Ранее в четверг стало известно, что зенитный комплекс 2С38 с кодовым названием «Деривация-ПВО» впервые пройдет по Красной площади в рамках парада Победы. Государственные испытания этих гусеничных машин начнутся только в начале следующего года.

Военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня, годовщину парада победителей 1945 года. Данный день объявлен нерабочим.