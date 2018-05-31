Путин обсудил по телефону с Нетаньяху некоторые аспекты сирийского урегулирования

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху сирийское урегулирование. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - отметили в пресс-службе.

Нетаньяху приезжал с рабочим визитом в Москву 9 мая. Он присутствовал на Параде Победы на Красной площади, после которого лидеры провели переговоры. Во время этих консультаций обсуждалась ситуация в Сирии.

Ранее в четверг вопросы сирийского урегулирования также обсудили в Москве министры обороны РФ и Израиля Сергей Шойгу и Авигдор Либерман.