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Путин обсудил по телефону с Нетаньяху некоторые аспекты сирийского урегулирования
31 мая 2018, 19:54 • 51 • Политика
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху сирийское урегулирование. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - отметили в пресс-службе.
Нетаньяху приезжал с рабочим визитом в Москву 9 мая. Он присутствовал на Параде Победы на Красной площади, после которого лидеры провели переговоры. Во время этих консультаций обсуждалась ситуация в Сирии.
Ранее в четверг вопросы сирийского урегулирования также обсудили в Москве министры обороны РФ и Израиля Сергей Шойгу и Авигдор Либерман.
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