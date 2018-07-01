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Путин обсудил по телефону с королем Испании развитие отношений двух стран

01 июля 2018, 23:39  •  77 • Политика

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с королем Испании Филиппом VI, присутствовавшим на футбольном матче российской и испанской сборных, обсудил развитие отношений двух стран. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе главы российского государства.

"Король Испании поздравил Владимира Путина с победой российской команды. Состоялся короткий обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ после матча позвонил королю Испании и в ходе разговора "отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды".

В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти переиграла команду Испании со счетом 4:3. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

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