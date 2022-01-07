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Путин обсудил переброску миротворцев с лидерами стран ОДКБ - Кремль
07 января 2022, 17:00 • 190 • Политика
Путин провёл переговоры по телефоны с лидерами стран ОДКБ по вопросу переброски миротворцев в Казахстан.
Президент России Владимир Путин провёл несколько телефонных переговоров с лидерами стран ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане.
"Вчера и сегодня президент Путин провёл целый ряд телефонных разговоров с руководителями стран - членов ОДКБ. Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении", - заявил 7 января представитель Кремля.
Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, во время разговора Путина с премьером Армении Николом Пашиняном стороны "не обсуждали возможность увеличения контингента ОДКБ в Казахстане".
Также Путин несколько раз связывался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсуждали действия миротворческого контингента ОДКБ в республике.
Глава Минобороны Шойгу постоянно докладывает президенту России о ходе переброски миротворцев в Казахстан.
Ранее в Минобороны России отметили, что в Казахстан перебрасываются десантники с "реальным боевым опытом".
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