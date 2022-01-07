Путин обсудил переброску миротворцев с лидерами стран ОДКБ - Кремль

Путин провёл переговоры по телефоны с лидерами стран ОДКБ по вопросу переброски миротворцев в Казахстан.

Президент России Владимир Путин провёл несколько телефонных переговоров с лидерами стран ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане.

"Вчера и сегодня президент Путин провёл целый ряд телефонных разговоров с руководителями стран - членов ОДКБ. Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении", - заявил 7 января представитель Кремля.

Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, во время разговора Путина с премьером Армении Николом Пашиняном стороны "не обсуждали возможность увеличения контингента ОДКБ в Казахстане".

Также Путин несколько раз связывался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсуждали действия миротворческого контингента ОДКБ в республике.

Глава Минобороны Шойгу постоянно докладывает президенту России о ходе переброски миротворцев в Казахстан.

Ранее в Минобороны России отметили, что в Казахстан перебрасываются десантники с "реальным боевым опытом".