Путин обсудил экономику России на фоне Трампа

На фоне пришедших из США новостей, что Дональд Трамп отложил введение очередных антироссийских санкций, Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с экономическим блоком правительства. И хотя основной темой встречи была заявлена внутренняя повестка, явно не обошлось и без обсуждения внешних угроз. Чем ответит Россия на возможные ограничения отечественных компаний?

- Мы с вами по сложившейся традиции и практике сегодня поговорим об экономической ситуации в стране, поговорим о ближайших и среднесрочных перспективах развития, о мерах по дальнейшему развитию российской экономики, - сказал президент и сразу оговорился. - С учётом всех факторов, которые складываются у нас внутри страны, вокруг нашей страны, на наших отечественных и международных рынках.

То есть без незримого Трампа за этим столом не обошлось, хотя сидели за ним на самом деле помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

- Попросил бы высказаться по этому поводу все участников и, конечно, жду комментариев от коллег из администрации президента, - сказал Путин. - Обсудим ближайшие шаги по дальнейшему развитию экономики нашей страны.

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