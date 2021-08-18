|
Путин обсудил афганский вопрос с лидерами Ирана и Таджикистана
18 августа 2021, 18:55 • 31 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил афганский вопрос с лидерами Ирана и Таджикистана. Стороны поделились мнением о путях выхода из политического кризиса в Южной Азии.
Путин в среду провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Центральной темой переговоров стала ситуация в Афганистане, где к власти пришли боевики, а сформированное американцами правительство в панике бежало.
- сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны также обсудили предстоящие саммиты ОДКБ и ШОС. Таджикистан является председателем этих организаций в 2021 году.
Кроме того, Путин провёл телефонные переговоры с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Лидеры двух стран договорились содействовать установлению мира и стабильности в Афганистане, а также обсудили выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Подпишитесь на нас
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2021, 01:15
|
14 августа 2021, 10:25
|
15 августа 2021, 00:10
|
16 августа 2021, 08:15
|
16 августа 2021, 02:45
|
17 августа 2021, 23:40
|
16 августа 2021, 04:35