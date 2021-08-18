Президент России Владимир Путин обсудил афганский вопрос с лидерами Ирана и Таджикистана. Стороны поделились мнением о путях выхода из политического кризиса в Южной Азии.

Путин в среду провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Центральной темой переговоров стала ситуация в Афганистане, где к власти пришли боевики, а сформированное американцами правительство в панике бежало.

Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе,

- сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны также обсудили предстоящие саммиты ОДКБ и ШОС. Таджикистан является председателем этих организаций в 2021 году.

Кроме того, Путин провёл телефонные переговоры с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Лидеры двух стран договорились содействовать установлению мира и стабильности в Афганистане, а также обсудили выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.