Президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике. Это следует из указа российского лидера, опубликованного 10 февраля.

Как следует из документа, комиссия по вопросам совершенствования государственной миграционной политики создается с целью выполнения возложенных на Совет безопасности задач по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.

«На комиссию возлагаются следующие функции: анализ состояния миграционной ситуации в РФ... объявление внутренних и внешних угроз национальной безопасности в миграционной сфере, подготовка предложений Совбезу по вопросам, касающимся проведения единой государственной миграционной политики, пресечения незаконной миграции...» — говорится в документе.

6 февраля проект нового порядка, по которому должны приниматься решения о нежелательности пребывания того или иного иностранного гражданина на территории России, опубликовало МВД. Документ уточняет принятое ранее постановление правительства и является одной из составляющих реформы миграционной политики.

Так, ведомство предложило отменить временные ограничения на принятие решения о признании нежелательным пребывания в РФ того или иного иностранного гражданина, а также указание на необходимость принимать во внимание наличие у такого гражданина близких родственников с российским гражданством. Необходимость смягчить правила в отношении иностранцев, имеющих семью на территории России, обсуждали на протяжении последних лет.