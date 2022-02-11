Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Главная / Политика

Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике

11 февраля 2022, 02:40  •  27 • Политика
Президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике. Это следует из указа российского лидера, опубликованного 10 февраля.
Как следует из документа, комиссия по вопросам совершенствования государственной миграционной политики создается с целью выполнения возложенных на Совет безопасности задач по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.
«На комиссию возлагаются следующие функции: анализ состояния миграционной ситуации в РФ... объявление внутренних и внешних угроз национальной безопасности в миграционной сфере, подготовка предложений Совбезу по вопросам, касающимся проведения единой государственной миграционной политики, пресечения незаконной миграции...» — говорится в документе.
6 февраля проект нового порядка, по которому должны приниматься решения о нежелательности пребывания того или иного иностранного гражданина на территории России, опубликовало МВД. Документ уточняет принятое ранее постановление правительства и является одной из составляющих реформы миграционной политики.
Так, ведомство предложило отменить временные ограничения на принятие решения о признании нежелательным пребывания в РФ того или иного иностранного гражданина, а также указание на необходимость принимать во внимание наличие у такого гражданина близких родственников с российским гражданством. Необходимость смягчить правила в отношении иностранцев, имеющих семью на территории России, обсуждали на протяжении последних лет.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


27
Источник
Похожие новости
11 февраля 2022, 00:20
Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
11 февраля 2022, 00:20
Гаага против Польши. Беглый солдат сообщил о "геноциде"
11 февраля 2022, 00:20
"Вам точно этого не понять": "Свободный" мэр Днепра нахамил Лукашенко
11 февраля 2022, 00:20
"Лавров Боррелю не писал": Захарова высмеяла коллективный разум ЕС
11 февраля 2022, 02:05
Слова русского посла привели в негодование румынских коллег
11 февраля 2022, 02:05
Зеленский не стал скрывать своей благодарности НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2022, 05:50
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
06 февраля 2022, 09:30
Украина готовится нанести сокрушительный удар по российской энергетике
07 февраля 2022, 16:25
ВСУ применили на Донбассе акустическое оружие
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
07 февраля 2022, 01:15
"США будут ошеломлены": Американский экс-офицер спрогнозировал разгром в случае войны против России
06 февраля 2022, 12:25
Пандемия была вступлением. Теперь начинается основная часть
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.