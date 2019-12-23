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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

23 декабря 2019, 13:24  •  32 • Политика

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.

"Если мысленно уже перескочить в следующий год, то официально сообщаем, что Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что предметная работа над содержанием послания только начинается. На вопрос о том, почему глава государства решил обратиться с посланием в середине января, представитель Кремля заметил, что президент имеет право сделать это в любое время, в выборе даты "ничего необычного нет".

В 2019 году исполнилось 25 лет с тех пор, как в новейшей истории России было положено начало практике обращения главы государства к парламенту. Путин оглашал послания 15 раз, в 2019 году - 20 февраля. Традиционно темы и содержание послания не разглашаются заранее. Послание Федеральному собранию - одно из важнейших ежегодных событий в президентском графике. Документ, в котором излагаются цели и задачи страны, становится руководством к действию для правительства и парламента.

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