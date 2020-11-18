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Путин обратился в Совфед за разрешением на размещение миротворцев в Карабахе

18 ноября 2020, 03:45  •  44 • Политика
Президент России Владимир Путин обратился в Совет Федерации за разрешением на длительное размещение российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
По словам собеседников издания, президент имеет право без согласования с Совфедом оперативно ввести миротворческие силы на территории, находящиеся за пределами Российской Федерации. Однако для длительного размещения, а в данном случае речь идет о пятилетней миротворческой миссии за рубежом, требуется разрешение.
В связи с этим оперативно было подготовлено обоснование для Совета Федерации. В среду, 18 ноября, обращение главы государства будет рассмотрено комитетами по внешней политике и обороне Совфеда. В случае если документ утвердят, далее он будет представлен всей палате. Рассмотрение пройдет в закрытом режиме.
Право оперативно вводить миротворческий контингент глава государства получил в 2009 году специальным решением СФ после войны в августе 2008-го с Грузией. Тогда опасности подверглись жизни российских миротворцев.
Также по закону для размещения воинского контингента на территории другого государства требуется отдельное разрешение Совета Федерации. Последний раз Путин обращался за таким разрешением в 2015 году. Сделано это было в рамках подготовки к проведению операции в Сирии.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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