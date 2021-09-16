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Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

16 сентября 2021, 05:05  •  35 • Политика
Работа законодателей требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением — судьбы миллионов людей. Для того, чтобы отвечать на современные вызовы, России нужен сильный авторитетный парламент, работающий в интересах населения, заявил в четверг, 16 сентября, в обращении к россиянам по случаю выборов президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что выборы нового состава Госдумы, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября — безусловно, важнейшее событие в жизни страны.
«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — отметил президент.
Он указал, что работа по реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков исключает популизм и пустословие, требует четкого понимания, что за каждой законодательной поправкой — судьбы миллионов людей.
При этом обновленная Конституция наделила Госдуму крайне значимыми полномочиями. Нижняя палата парламента утверждает кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.
«От конструктивного рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень много. Современный мир очень сложный, мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы <...> Для того, чтобы отвечать на эти вызовы <...>, необходима слаженная работа государства, общества и граждан. Нужен и сильный авторитетный парламент, чтобы депутаты избранной Думы действовали в интересах народа и работали на людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых обеспечить национальные интересы во всех сферах», — заявил президент.
Путин призвал россиян 17–19 сентября прийти на избирательные участки или воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования.
«Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную гражданскую позицию. На ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины. В интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», — призвал российский лидер.
Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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