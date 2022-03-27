Путин обратился к росгвардейцам на спецоперации: "Хорошо знаю"

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии по случаю Дня войск национальной гвардии. Отдельно глава государства отметил тех, кто участвует в спецоперации на Украине: "Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации".

Сегодня свой профессиональный праздник День войск национальной гвардии России отмечает одна из самых молодых спецслужб.

Созданная шесть лет назад, Росгвардия стала неотъемлемым, надёжным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан,

- особо подчеркнул президент России Владимир Путин в своём поздравлении.

Глава государства напомнил, что росгвардейцы вносятзначимый вклад и в борьбу с терроризмом и экстремизмом, и в борьбу с организованной преступностью.

Но особые слова благодарности и поддержки президент выразил в адрес тех сотрудников службы, которые сегодня участвуют в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском, - обратил внимание глава государства в своём обращении. - Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации: в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм, грамотно, чётко решаете все поставленные сложнейшие задачи.

Путин поблагодарил каждого из росгвардейцев, за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу.

Ещё раз поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.