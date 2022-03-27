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Путин обратился к росгвардейцам на спецоперации: "Хорошо знаю"
27 марта 2022, 00:55 • 110 • Политика
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии по случаю Дня войск национальной гвардии. Отдельно глава государства отметил тех, кто участвует в спецоперации на Украине: "Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации".
Сегодня свой профессиональный праздник День войск национальной гвардии России отмечает одна из самых молодых спецслужб.
- особо подчеркнул президент России Владимир Путин в своём поздравлении.
Глава государства напомнил, что росгвардейцы вносятзначимый вклад и в борьбу с терроризмом и экстремизмом, и в борьбу с организованной преступностью.
Но особые слова благодарности и поддержки президент выразил в адрес тех сотрудников службы, которые сегодня участвуют в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Путин поблагодарил каждого из росгвардейцев, за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу.
Ещё раз поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.
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