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Путин обратился к нации: Важный урок истории от президента России получили австрийцы

08 мая 2020, 20:10  •  33 • В мире
Президент России Владимир Путин напрямую обратился к жителям Австрии. По предложению канцлера Австрии Себастьяна Курца он выступил по австрийскому телеканалу ORF. Президент России рассказал австрийцам о Второй мировой войне.
Австрийцы "получили урок истории" от президента России Владимира Путина. По приглашению властей страны Путин выступил на австрийском телеканале ORF и напомнил о взятии Берлина весной 1945 года.
Президент России заявил, что русские не хотели этой войны. Путин рассказал о советских бойцах, которые шли к своей цели долгие годы.
"Им не нужна была эта война, они не хотели её, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и её многонационального народа. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир", - подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, ранее президент заявил, что не видит причин, почему Россия, будучи преемницей Советского Союза, должна чувствовать собственную вину за Вторую мировую войну. Президент посоветовал вспомнить о том, кто именно выступил инициатором масштабного вооружённого столкновения. Об этом он сказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову, которое записывалось для нового фильма "Война за память" на "России-1".

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