Путин обратился к нации: Важный урок истории от президента России получили австрийцы

Австрийцы "получили урок истории" от президента России Владимира Путина. По приглашению властей страны Путин выступил на австрийском телеканале ORF и напомнил о взятии Берлина весной 1945 года.

Президент России заявил, что русские не хотели этой войны. Путин рассказал о советских бойцах, которые шли к своей цели долгие годы.

"Им не нужна была эта война, они не хотели её, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и её многонационального народа. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, ранее президент заявил, что не видит причин, почему Россия, будучи преемницей Советского Союза, должна чувствовать собственную вину за Вторую мировую войну. Президент посоветовал вспомнить о том, кто именно выступил инициатором масштабного вооружённого столкновения. Об этом он сказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову, которое записывалось для нового фильма "Война за память" на "России-1".