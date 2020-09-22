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Путин обратился к миру с трибуны ООН. Live

22 сентября 2020, 20:20  •  329 • Политика
Владимир Путин . Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Речь российского лидера запомнится надолго
Президент России Владимир Путин обратился к мировому сообществу с виртуальной трибуны ООН. Из-за пандемии коронавируса мероприятие в часть открытия юбилейной 75-й Генассамблеи ООН проходит в онлайн режиме. Свои выступления лидеры записали заранее и отправили в Нью-Йорк. Речь Путина показали во вторник, 22 сентября.
Сессия открылась в 17.00 мск. Выступление Путина было запланировано под седьмым номером.
Путин отметил, что в последнее время мир становится все более полярным и многомерным. Он отметил, что в ООН должны учитывать позиции всех стран, несмотря на сложную политическую ситуацию, однако право вето ядерной пятерки должно сохраняться. Организация, по заявлению президента, достойно выполняет свою главную миссию – беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов.
Российский лидер указал и на последствия пандемии коронавируса в мире. По его словам, восстанавливать экономику после последствий карантина придется долго – поэтому страны должны действовать сообща.
"Расчистка от ограничений и санкций может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики и снижения безработицы", – сказал президент.
Владимир Путин, вспоминая о годовщине разгрома нацизма, заявил, что недопустимо переписывать историю и вольно трактовать итоги войны – это недальновидно и разрушает основы послевоенного мироустройства.
Лидер предложил предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН безвозмездно – по его словам, подобные обращения уже поступали. Также Россия проведет большую конференцию, где планирует обсудить со странами вопросы поставки российской вакцины – все желающие могут присоединиться.
Путин призвал как можно скорее решить вопрос о продлении СНВ-3. Лидер обратился к США, призвав к взаимной сдержанности в развертывании новых ракетных систем. Россия уже объявила на них мораторий, теперь должен последовать ответ от НАТО. Он отметил, что нужно не допустить милитаризации космоса, заключив соответствующее соглашение.
Также лидер надеется, что получится провести саммит ядерной пятерки, как только позволит эпидемиологическая обстановка.
Свое обращение он подытожил словами "желаю всем народам мира – мира и благополучия".
Накануне трансляции эксперты предположили, что речь Путина будет жесткой. Для зарубежных коллег вряд ли он скажет что-то новое, но его смогут услышать миллионы человек по всему миру. Именно на простых жителей разных стран и рассчитано обращение Путина.
В своем предыдущем выступлении с трибуны Генассамблеи ООН в 2015 г. он критиковал Запад за экспорт "демократических ценностей" при помощи "цветных революций" и указывал на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в 2020 г. с 21 по 29 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже выступил на мероприятии.

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