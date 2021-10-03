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Путин обратился к министрам: "Я не специально подслушивал"

03 октября 2021, 16:35  •  362 • Политика
Президент России Владимир Путин устроил сюрприз министрам, которые не заметили его прибытия на совещание. "Я не специально подслушивал", - обратился глава государства.
Президент России Владимир Путин "подслушал" членов кабинета министров на совещании, которое состоялось на прошлой неделе. Запись инцидента появилась на телеканале "Россия-1".
Дело в том, что совещание проводится по видеосвязи. Перед выступлением главы государства в правительстве обсуждали ряд вопросов.
Когда же Путин прибыл в рабочий кабинет, он решил не прерывать заседания, а послушать премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров. Когда же президента заметили, то перед ним извинились.
"Ну я внимательно слушаю, мне интересно... Я не специально подслушивал", - пошутил в ответ глава государства, на что Мишустин улыбнулся.
Путин также похвалил кабмин за накал дискуссии.

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