Путин обратился к министрам: "Я не специально подслушивал"

Президент России Владимир Путин устроил сюрприз министрам, которые не заметили его прибытия на совещание. "Я не специально подслушивал", - обратился глава государства.

Президент России Владимир Путин "подслушал" членов кабинета министров на совещании, которое состоялось на прошлой неделе. Запись инцидента появилась на телеканале "Россия-1".

Дело в том, что совещание проводится по видеосвязи. Перед выступлением главы государства в правительстве обсуждали ряд вопросов.

Когда же Путин прибыл в рабочий кабинет, он решил не прерывать заседания, а послушать премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров. Когда же президента заметили, то перед ним извинились.

"Ну я внимательно слушаю, мне интересно... Я не специально подслушивал", - пошутил в ответ глава государства, на что Мишустин улыбнулся.

Путин также похвалил кабмин за накал дискуссии.