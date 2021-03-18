Путин обратился к Байдену с предложением

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент настаивает на личном разговоре с главой США

Владимир Путин, после ответа американскому лидеру Джо Байдену, заявил, что нужно прекращать "пикироваться" заочно. Он полагает, что России нужно продолжать отношения с США, поэтому призвал своего коллегу к личному разговору, но при одном условии – он должен состояться в прямом эфире.

Российский лидер напомнил, что в прошлый раз подобная инициатива поступила от самого Байдена. Разговор между политиками состоялся в конце января. Сейчас с таким предложением выступает он.

"Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США", – прокомментировал лидер.

Глава страны отметил, что на выходных соберается поехать в тайгу. Поэтому пообщаться с американским президентом сможет в самые кратчайшие сроки – например, завтра.

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