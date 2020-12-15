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Путин обратился к Байдену после его победы
15 декабря 2020, 13:00 • 49 • Политика
Президент России поздравил американского политика
Владимир Путин отправил телеграмму Джо Байдену.
Российский лидер поздравил нового главу США с победой на выборах президента. Как стало известно ранее, выборщики проголосовали за Байдена в тех штатах, где Дональд Трамп попытался оспорить его победу.
Несмотря на довольного напряженный на сегодняшний день отношения, Путин в поздравительном обращении выразил надежду на сотрудничество России и США и подчеркнул, что две страны могут сообща решить многие проблемы.
"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами",
– отметил президент.
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Как сообщалось ранее, Байдену удалось получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в выборах президента. В обращении к народу будущий лидер США не преминул упомянуть о недостойном, на его взгляд, поведении Трампа.
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