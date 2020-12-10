Путин обратил внимание на беспредел Google: Нужны меры, но "так, чтобы себе в ногу не стрелять"

В ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека президенту России Владимиру Путину доложили о проблемах российских каналов в YouTube. Как известно, корпорация Google не выполняет законы России и фильтрует контент, уничтожая российские средства массовой информации на своей платформе. Жертвой стал и канал Царьграда в YouTube. Кстати, ограничения накладывали даже на совещания Владимира Путина.

О проблемах в ходе встречи рассказал советник президента России и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он указал, что для пользователей YouTube становится и источником дохода. То есть принимаемые ограничительные меры могут отразиться и на наших гражданах.

"YouTube широко используется в России, от продвижения музыкальных клипов до обмена информацией, в работе его российского сегмента заняты десятки тысяч людей. Они зарабатывают себе на жизнь, - пояснил Фадеев. - Как скажутся жёсткие меры на деятельности российских граждан? Здесь нужна серьёзная дискуссия, в том числе технического характера. Как защитить российские СМИ и российских пользователей от этой неожиданной цензуры со стороны американских IT- компаний?"

С другой стороны, совершенно очевидно, что так называемые партнёры занимаются цензурой на западных интернет-площадках. На этот момент уже обратил внимание Владимир Путин. Президент подчеркнул, что мы обязаны реагировать на проявления цензуры по отношению к нашим пользователям на иностранных интернет-платформах. Но "так, чтобы себе в ногу не стрелять".

Накануне стало известно, что РОЦИТ обратился в ФАС с жалобой на Google. Эксперты центра обратили внимание, что руководство компании откровенно пользуется своим господствующим положением на рынке. Более того, центр представляет интересы целой группы пользователей. Иск на Google подал и Царьград после блокировки канала-миллионника в YouTube с уничтожением всего контента, созданного за годы работы. Целый ряд СМИ в России отмечают давление Google. Результатом критики стала разработка закона, который заставит американскую корпорацию соблюдать законы России. В противном случае российский рынок окажется недоступен для Google.