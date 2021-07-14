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Путин обратил внимание на активизацию проекта «Анти-Россия»

14 июля 2021, 02:40  •  59 • Политика
Президент России Владимир Путин, говоря о своей статье по Украине, отметил активизацию работы проекта «Анти-Россия». По его словам, это не может не вызывать озабоченности.
«Складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту «Анти-Россия», и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства», — пояснил российский лидер.
Президент также обратил внимание на то, что проект «Анти-Россия» начался еще в XVII‒XVIII веках в Речи Посполитой, затем использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией.
«Цель-то простая, я же там пишу: разделяй и властвуй. Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России — просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее. Зачем нужно было большевикам потом подхватывать эту идею и реализовывать при строительстве единого государства, с исторической точки зрения не очень понятно», — пояснил Путин.
Статья российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована 12 июля. В ней Путин в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент упомянул закон о коренных народах Украины, принятый Верховной радой.
Ранее, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах прочитать статью российского лидера и дать ответ. Также Зеленский поддержал решение Путина опубликовать статью на украинском языке. Украинский лидер отметил, что готов на личной встрече с Путиным обсудить некоторые моменты из статьи.
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