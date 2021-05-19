Путин обрадовался встрече с главой КНР - видео

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лидеры не раз отмечали, что их связывает крепкая личная дружба

Сегодня, 19 мая, Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству совместного ядерного проекта России и Китая. Главы стран встретились в онлайн-формате.

Во время трансляции Путин поприветсвовал своего коллегу – президент не скрывал радости от встречи. Видео с конференции публикует телеграм-канал "RIA_Kremlinpool".

Глава России отметил, что сейчас отношения с Китаем достигли существенных успехов во всех областях: договоренности исполняются, а отношения вышли на самый высокий уровень, пишет РИА "Новости".

Напомним, торжественная церемония была приурочена к началу сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае. Всего при содействии российской стороны было построено четыре энергоблока, в ближайшее время планируется завершить работы по возведению еще двоих объектов. Планируется, что реакторы войдут в строй в 2026 и 2028 годах.