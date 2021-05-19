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Путин обрадовался встрече с главой КНР - видео

19 мая 2021, 14:40  •  52 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидеры не раз отмечали, что их связывает крепкая личная дружба
Сегодня, 19 мая, Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству совместного ядерного проекта России и Китая. Главы стран встретились в онлайн-формате.
Во время трансляции Путин поприветсвовал своего коллегу – президент не скрывал радости от встречи. Видео с конференции публикует телеграм-канал "RIA_Kremlinpool".
Глава России отметил, что сейчас отношения с Китаем достигли существенных успехов во всех областях: договоренности исполняются, а отношения вышли на самый высокий уровень, пишет РИА "Новости".
Напомним, торжественная церемония была приурочена к началу сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае. Всего при содействии российской стороны было построено четыре энергоблока, в ближайшее время планируется завершить работы по возведению еще двоих объектов. Планируется, что реакторы войдут в строй в 2026 и 2028 годах.

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