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Путин обозначил условия признания американского президента

23 ноября 2020, 02:00  •  101 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У Вашингтона есть два варианта
Российский лидер Владимир Путин рассказал, в каком случае наша страна готова будет признать итоги выборов президента США. Как отметил главнокомандующий России, в этом вопросе возможны два сценария.
Москва посчитает американские выборы завершившимися в случае, если одна из противоборствующих сторон признает свое поражение. Второй вариант – результаты голосования должны быть подведены на легитимных, законных основах.
При этом, по мнению главы России, система выборщиков, в принципе, не лучший способ проведения выборов. Президент напомнил, что в американской истории не раз бывало, что судьбу страны определяли выборщики, за спиной которых по факту было меньше голосов.
В эфире канала "Россия 1" Путин также пояснил, что наша страна пока не готова поздравить одного из основных участников гонки за высокое кресло – Дональда Трампа или Джо Байдена. Прежде чем признавать победителя выборов, необходимо дождаться завершения внутриполитической борьбы в США. Никакого скрытого смысла в том, что Кремль, вопреки примеру ряда государств, воздержался от поздравления Байдена, нет.
Кстати, пока Трамп с Байденом поочередно заявляют о своей победе на выборах, Россию готовят к ухудшению ситуации в случае прихода в Белый дом демократа. Так, президентство Байдена может вывести из строя банковскую систему РФ.

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