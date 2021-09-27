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Путин обозначил ключевые цели развития России: Среди них сбережение народа

27 сентября 2021, 16:05  •  56 • Политика
Президент Путин на совещании обозначил ключевые цели развития России. Первой среди них глава государства назвал сбережение народа страны.
Президент России Владимир Путин обозначил важнейшие общенациональные приоритеты России, которые определяют основу государственной политики.
"Прежде всего это, конечно, сбережение народа России", - заявил Путин в понедельник, 27 сентября, на совещании с правительством.
Также среди приоритетов Путин назвал укрепление здоровья и улучшение качества жизни граждан; охрану традиционных духовно-нравственных ценностей; устойчивое экономическое развитие и заботу об окружающей среде.
Также Путин подчеркнул, что необходима "надёжная защита страны и граждан от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета".
Такие цели также закреплены в стратегии проекта развития русской цивилизации "Русская мечта - 2050", о принятии которой ранее заявил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, глава Общества "Царьград" Константин Малофеев.
"Глава государства обозначил демографию высшим национальным приоритетом - "сбережение и приумножение народа - высший национальный приоритет России", - заявил Малофеев на встрече с представителями регионального отделения ВРНС ещё в 2020 году.
"Потому что без постановки задач и целей, куда мы идём, непонятно, зачем мы принимаем национальные проекты, делаем программы, концепции пишем... Мы начали работать над стратегией народосбережения, ведь если мы как нация не сохранимся к 2050 году, то вся другая прекрасная концепция не имеет никакого смысла", - добавил Константин Малофеев.

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