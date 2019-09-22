|
Путин обойдет "баронов" Госдумы ратификацией Парижского соглашения по климату – Bloomberg
22 сентября 2019, 17:09 • 175 • Политика
За "теплыми объятиями" Путина в отношении Парижского соглашения по климату стоит холодный расчет – он понял цену бездействия в вопросах контроля над климатом. Президент России намерен ратифицировать соглашение своим указом вопреки противодействию энергетических и металлургических "баронов" Госдумы, пишет агентство Bloomberg.
В последнее время Путин начал позиционировать себя как лидера транснационального регуляторного движения, отмечают авторы. После трех с половиной лет напряженных размышлений Путин, наконец, решил ратифицировать Парижское соглашение 2015 года. Причины этого решения, считают в издании, связаны не столько с судьбой планеты, сколько с геополитикой и экономикой.
Более того, Путин хочет нейтрализовать критиков внутри России, ратифицировав историческое соглашение посредством своего указа, а не через голосование в парламенте, как первоначально планировалось. Как сообщили Bloomberg источники, знакомые с этим вопросом, ратификация может совпасть с саммитом ООН по изменению климата в Нью-Йорке в понедельник.
По их словам, обход Путиным Государственной Думы не позволит законодателям, связанным с противниками парижского процесса, в том числе энергетическим и металлургическим "баронам", оспорить позицию Кремля на общественных слушаниях.
Источники издания, участвующие в дискуссиях внутри Кремля, указывают на множество факторов, обусловивших эволюцию позиции Путина в отношении парниковых газов за последние два года. К ним относятся интенсивное личное лоббирование со стороны европейских лидеров, в частности из Германии, Франции и скандинавских стран, а также более глубокое понимание Путиным последствий бездействия в сфере экологии и климата.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
175
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 сентября 2019, 03:24
|
18 сентября 2019, 09:09
|
21 сентября 2019, 18:24
|
15 сентября 2019, 22:39
|
21 сентября 2019, 08:24
|
21 сентября 2019, 02:09
|
20 сентября 2019, 16:24