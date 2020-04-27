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Путин оборвал министра на полуслове

27 апреля 2020, 18:10  •  390 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России пояснил министру, что тот неправильно понял вопрос
Глава российского государства Владимир Путин резко оборвал выступление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который докладывал о распределении бюджетных средств между субъектами на совещании.
Перед этим выступил глава Республики Саха Айсен Николаев. Он прокомментировал ситуацию с паводками и пожарами в российских регионах и указал на диспропорцию, которая сейчас есть в сфере госфинансирования многолесных и особо горимых субъектах РФ.
Так, в среднем по стране на эти цели выделяется 199 рублей на один гектар. При этом в Красноярске этот показатель составляет 8 рублей на гектар, в республике Саха – 6 рублей 90 копеек. В сложившейся ситуации Николаев указал на необходимость либо увеличить финансирование, либо дать регионам полномочия по противопожарной лесоохране, транслировал совещание телеканал RT.
Выслушав Айсена Николаева, Путин передал слово главе Минэкологии Кобылкину, который, в свою очередь, сообщил, что "фактическое финансирование на сегодняшний день – это 32,9 миллиарда рублей".
Президент оборвал министра на полуслове и указал, что речь сейчас о другом: "Подожди, подожди. Мы не об этим, как в деревне говорят, мы о другим. Понятно?"
Видео этого момента опубликовал телеграм-канал RIAKremlinpool.
Президент разъяснил министру, что вопрос заключается не в финансировании данного сектора, а в наличии заметной диспропорции: для регионов, где пожаров не так много выделяют больше средств, чем для регионов, где их значительно больше.
На это глава министерства уточнил, что порядок распределения средств госбюджета был утвержден кабмином еще в 2006 году. В ответ глава РФ дал Минэкологии поручение усовершенствовать существующую методику распределения средств на противопожарную лесоохрану с учетом новых реалий.

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