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Путин обновил состав президиума Госсовета

27 января 2020, 20:39  •  127 • Политика
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета РФ, произведя плановую ротацию. Распоряжение главы государства опубликовано в понедельник, 27 января на официальном портале правовой информации.
«Осуществить ротацию состава президиума Государственного совета РФ», — сказано в документе. В новый состав президиума Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов, глава Волгоградской области Андрей Бочаров, глава КБР Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Государственный совет — совещательный орган, содействующий реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти. Президиум Госсовета формируют из восьми человек. Персональный состав президиума определяется главой государства и подлежит ротации один раз в полгода.
15 января Путин предложил закрепить в Конституции статус Госсовета, повысив роль губернаторов в принятии решений на федеральном уровне.

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