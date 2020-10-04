Путин обложил толстосумов: Греф против

В любом случае то, что они согласовывают позицию, это почти наверняка. Потому что идеологически они, конечно, люди из одного лагеря. Либеральный финансово-экономический блок – мы привыкли говорить о правительстве, но на самом деле это блок внутри российского правящего класса – это те люди, которые так или иначе поднялись на практиках и идеях из 1990-х. И, вне всякого сомнения, Кудрин и Греф – единомышленники. В их картине мира всё должно быть продано, приватизировано.

Посмотрите на сами устремления Сбербанка. Греф пытается приватизировать Сбербанк, сделать самый крупный государствообразующий банк личной собственностью, а сам Сбербанк пытается поглощать как можно больше активов по всей стране, подчиняя себе всё новые и новые отрасли. Как бы не поперхнуться рано или поздно, потому что вот это стремление иметь всё чаще всего приводит к каким-то плачевным результатам. Но пока Грефу кажется, что он схватил Бога за бороду.

Пусть думают как хотят, но нас интересует вот что – что это и есть квинтэссенция либерального подхода: всё продать, ничего не планировать, максимальная свобода для крупного бизнеса, особенно банковского, а там – куда кривая рыночной экономики выведет. И такая постановка вопроса категорически противоречит всему тому, что сейчас в ходе поправок, в том числе, напринимали по инициативе президента. Он опять выступал перед сенаторами и опять говорил про социальную ориентацию государства.

Надо понимать, что наполнение бюджета – это в том числе вопрос экономической политики. Если этой либеральной линии дать опять развиваться... Сейчас они говорят про приватизацию, а следующим ходом будет сокращение социальных расходов. Вот так они это видят.

Что касается налогов, конечно, эти утверждения требуют уточнения. Потому что налоги налогам рознь. Может быть, какие-то конкретные отрасли промышленности и требуют снижения налогообложения, но вопрос в том, какие, на каких условиях и на какие сроки. А если, например, говорить о тех налогах, которые предложил Путин повысить – имеется в виду, что налоги на доходы свыше пяти миллионов обложить дополнительными процентами, обложить налогами вклады и так далее, – то быть против этих налогов означает быть против всех социальных программ. Потому что совершенно прямо заявляют власти, в том числе президент: эти деньги будут конкретно окрашены, они будут пущены на социальные программы – на больных детей и прочее. Быть против этих налогов означает – извините, господин Греф – быть против больных детей.

Президент предложил повысить налоги на доходы свыше пяти миллионов и пустить эти деньги на конкретные социальные программы, в том числе на больных детей. Фото: Сергей Киселёв / АГН "Москва"

И в этом смысле я даже с чисто психологической точки зрения не понимаю, зачем выступать против таких вещей. Может быть, он не это имел в виду, но тогда это надо пояснять. Но зачем против этого выступать? Грубо говоря, есть ситуация, при которой одни зарабатывают очень много, другие зарабатывают очень мало. Но из тех, кто зарабатывает много, некоторые занимаются благотворительностью, некоторые не занимаются. Но даже спокойнее по жизни знать, что государство забирает у тебя какой-то процент и точно направляет его на доброе дело. Нормальному человеку с этим проще жить. Ты знаешь: да, может быть, у меня самого духа не хватило что-то куда-то отстегнуть, но государство у меня забирает, и я чувствую себя в этом смысле честным. И эти деньги не пойдут на содержание чиновников, госаппарата, они точно пойдут на программы помощи детям. Я бы только спасибо сказал. В конце концов, спешите делать добро.

Но нет. Жаба душит так, что принципы такие, принципы либерального рынка важнее даже этого. Это тоже, между прочим, граница между добром и злом, там, где заканчивается человеческое и начинается абсолютно отмороженное банковско-бухгалтерское видение мира, в котором деньги являются главным.

Я не знаю, о каких конкретно налогах говорил Греф, стоит пояснить в любом случае, но то, что они выступили в унисон с Кудриным, да ещё и по поводу приватизации, думаю, говорит об одном: они мыслят ровно так же, как они мыслили в девяностые годы, в нулевые и так далее. И если дать им возможность распространить собственную экспансию до горизонта, итог будет понятный: всё продать, во главе всего – банковский капитал, все социальные программы свернуть, и дальше свободный рынок будет нами управлять. Вроде бы мы с трудом пытаемся от этого уйти, пытаясь найти оптимальную модель управления государством, но вот так это, видимо, выглядит в головах наших завзятых либералов. Они ещё раз подтвердили свою репутацию.

Они ещё говорят иногда: да нет, это не так, мы не это имели в виду – нет, вы именно это и имели в виду. Один про приватизацию, другой про сверхнизкие налоги – это всё именно оттуда, это классика, что называется, либертарианства.