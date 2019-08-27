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Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

27 августа 2019, 04:09  •  62 • Политика
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — цитирует главу государства агентство ТАСС.
Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
В совещании приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В конце июля Росстат оценил число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в более чем 20 млн человек. Данный показатель за I квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос с 13,9% до 14,3%.
Как пояснил тогда глава Минтруда Максим Топилин, рост числа малообеспеченных граждан мог произойти из-за изменения методов подсчета. В Счетной палате ожидают замедления сокращения роста реальных доходов населения, а вместе с тем и снижения уровня бедности во II квартале текущего года.

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