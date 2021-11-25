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Путин обещал президенту Сербии решить вопрос с газовым контрактом: "Мы договоримся"

25 ноября 2021, 17:35  •  95 • Политика
Президенты России и Сербии провели переговоры по новому газовому контракту. Президент России Путин обещал коллеге найти приемлемое решение.
В ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем президент России Владимир Путин заявил, что страны найдут решение по вопросу цены на газ.
По словам Путина, Россия постарается найти приемлемое для Сербии решение по цене на газ.
"Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца", - заявил Путин в ходе встречи с сербским лидером.
Президент России подчеркнул, что наша страна предложит "такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей".
Ранее Вучич заявил, что Сербия рассчитывает получать из России свыше трёх миллиардов кубометров "голубого топлива" по гибкой цене.

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