Путин обещал Лукашенко новое оружие? Ситуацию прояснил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл некоторые новые детали встречи президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая прошла 14 сентября в Сочи.

Представитель Кремля подчеркнул, что тема о новых поставках российских вооружений в республику главой Белоруссии не поднималась. Он пояснил, что речь шла о вопросах координации двух стран в рамках ВПК.

Напомним, Лукашенко во время переговоров с руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Минске 16 сентября рассказал, что в ходе беседы с Путиным обратился с просьбой оказать содействие в поставках в республику новых видов оружия.

Кроме того, сотрудники СМИ также задали Пескову вопрос о возможных дальнейших запланированных встречах Москвы и Минска на высшем уровне.

Пресс-секретарь отметил, что лидеры стран и так регулярно контактируют друг с другом, в том числе по телефону, поэтому "дефицита в двустороннем общении нет".