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Путин обещал Лукашенко новое оружие? Ситуацию прояснил Песков

16 сентября 2020, 19:30  •  170 • Политика
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прояснил ситуацию с поставками нового оружия в Белоруссию, которое Путин якобы пообещал Лукашенко. Представитель Кремля заметил, что подобные формулировки не соответствуют действительности, и рассказал, о чём на самом деле шла речь на переговорах президентов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл некоторые новые детали встречи президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая прошла 14 сентября в Сочи.
Представитель Кремля подчеркнул, что тема о новых поставках российских вооружений в республику главой Белоруссии не поднималась. Он пояснил, что речь шла о вопросах координации двух стран в рамках ВПК.
Напомним, Лукашенко во время переговоров с руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Минске 16 сентября рассказал, что в ходе беседы с Путиным обратился с просьбой оказать содействие в поставках в республику новых видов оружия.
Кроме того, сотрудники СМИ также задали Пескову вопрос о возможных дальнейших запланированных встречах Москвы и Минска на высшем уровне.
Пресс-секретарь отметил, что лидеры стран и так регулярно контактируют друг с другом, в том числе по телефону, поэтому "дефицита в двустороннем общении нет".

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