Путин об обвинениях СССР в начале Второй мировой: Из-за этих подтасовок люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий

ЯСНО, ЧТО США ХОТЕЛИ НАС НАДУТЬ

Вопросы президенту России стали одной из самых интересных частей панельной дискуссии форума «Валдай». Тем более, что многие из них опирались на его же слова, сказанные здесь же. Так Путину напомнили, как год назад он сказал, что в случае ядерной агрессии «мы попадем в рай, а агрессоры просто сдохнут».

- Стали ли мы ближе к раю за этот год?

- Все мы всегда одинаково близки к Господу, - ответил Путин. - Он определит, где нам находиться после окончания земного пути. Но ситуация лучше не стала, она ухудшилась в связи с выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Услышали от американских коллег, что первый шаг в этом направлении будет сделан как раз в Азии. Это нас затрагивает, потому что надо понять, где в Азии, будет доставать российскую территорию или нет. Кстати говоря, сразу понятно, что было первопричиной выхода: не Россия и не мифические нарушения нами договора. Если они собираются ставить в Азии, значит, Азия и является первопричиной выхода из этого договора. Будет это улучшать ситуацию в Азии? Будет только ухудшать, будет создавать новые угрозы. Но я рассчитываю, что пока окончательное решение не принято, есть еще определенные возможности урегулировать эту ситуацию.

Путин добавил, что США изначально обманывали всех в истории с ДРСМД.

- Заявляли, что системы "Иджис", которые будут размещены в Европе, не могут быть использованы для пусков РСМД, а потом "бум", и сами объявили о том, что пусковые системы "Иджис" были использованы для запуска этих ракет средней дальности, - сказал он. - Хоть бы паузу сделали побольше, ясно, что нас надували или пытались надуть.

Я ИЛИ МАКРОН ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ?

- Какие «глубинные структуры в администрации Макрона» препятствуют развитию отношений Франции и России?

- Кто президент Франции, я или Макрон? Пусть наведет порядок. Я не слышал то, что он сказал, я не в курсе, но если ему мешает кто-то из подчиненных - поставь на место или поменяй. Приведи тогда в администрацию сторонников и единомышленников, и все будет работать как единая команда с высоким результатом.

ЭТО СССР НАПАЛ НА ГЕРМАНИЮ В 4 УТРА?

Президента спросили, что можно противопоставить попыткам приравнять СССР и нацистскую Германию, заявлениям, что две страны вместе развязали Вторую мировую войну.

- Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны. Но сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма, - ответил Путин. - Трагический для народа Советского Союза — 25-27 миллионов погибших, там даже посчитать никто не может до сих пор. Как будто в четыре часа утра Советский Союз напал на Германию. Это немецкие войска перешли границу Советского Союза. И, несмотря на имевшийся договор о ненападении, нарушив этот договор, напали в одностороннем порядке без объявления войны на Советский Союз. Ударные силы германских войск - и по количеству, и по качеству были сосредоточены на Восточном фронте. А сейчас пытаются зачем-то все смешать, спрятать, извратить. Самое главное, что из-за этих подтасовок может быть утрачено главное: люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий.

ТВ НЕ ДОЛЖНО ВЫСТАВЛЯТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД В НЕПРИГЛЯДНОМ СВЕТЕ

Украинский политолог задал вопрос, зачем на российском телевидении выставляют Украину в неприглядном виде?

- Мы не должны выставлять нашего соседа, братский народ в невыгодном свете, - согласился Путин. - Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о народе. Значит, чего-то не хватает в наших программах. Теперь о политике украинских властей в урегулировании на юго-востоке Украине. Запрос на урегулирование очевидный, я думаю, за счет этого Зеленский и выиграл так убедительный. Если у него хватит мужества довести дело до конца, он утвердится как сильный политик. Сможет ли он это сделать — я не знаю. Он должен выполнять свои предвыборные обещания.

Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай .Президент РФ Владимир Путин подводит промежуточные итоги обсуждения темы Востока на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай в Сочи. (c) Ruptly

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