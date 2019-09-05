Путин об обмене между Россией и Украиной: С конкретными людьми было трудно, но подходим к финалу

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Сергея Брилева об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Вопрос прозвучал в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Так состоится ли обмен? Путин сказал, что однозначное решение принято, хоть и были трудности в вопросе обсуждения мер по конкретным людям.

"Нам было достаточно сложно принимать решение в отношении некоторых конкретных людей, - сказал Путин. - Но исходя из соображений гуманности приняли решение, подходим к финалу".

Напомним, предполагалось, что обмен состоится около недели назад, однако затем выяснилось, что заявления отдельных лиц опережают события. Сегодня стало ясно, что переговоры все еще продолжаются. В целом и Украина, и Россия готовы пойти на обмен удерживаемыми лицами.