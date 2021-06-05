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Путин о требованиях Японии: Сначала речь шла про два острова, потом про четыре

05 июня 2021, 01:45  •  14 • Политика
Путин заявил о неоднократном изменении позиции Японии по вопросу Курил. "Сначала речь шла о двух островах Курильской гряды, потом о четырех островах", - рассказал президент.
Требования Японии по Курильским островам постоянно менялись. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам Путина, вначале Япония требовала отдать ей два острова Курильской гряды. Затем пошёл разговор уже о четырёх островах. Но Россия и СССР никогда с этим не соглашались. А внесённые в Конституцию изменения делают это невозможным.
Но я не считаю, что мы должны приостанавливать работу по мирному договору,
- отметил глава государства.
При этом он добавил, что Россия всё равно должна пытаться выстраивать с Японией добрососедские отношения. Причём такие, в которых заинтересован как народ Японии, так и народ России, подчеркнул Путин.

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